Chiara Ferragni | la t-shirt fa scalpore? Non per tutti 

(Di lunedì 27 giugno 2022) L’ultimo outfit difa discutere il web. Netta divisione tra gli utenti Nella serata di Sabato,si presenta ai fan con una t-che desta. L’imprenditrice digitale sa come far parlare di sè e appare sempre estremamente a suo agio nei propri panni, qualunque essi siano. La t-effetto pelle con capezzoli – stampati – a vista ha provocato svariate reazioni tra gli utenti. I più “bacchettoni” trovano fuori luogo l’irriverente maglietta, manifestando il loro dissenso con un categorico “per carità”. Un’altra fetta di utenti – in percentuale più o meno simile alla precedente – ha invece trovato originale e sopra le righe la scelta dell’imprenditrice digitale, sottolineando che è proprio nello stile di ...

Pubblicità

trash_italiano : Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara… - trash_italiano : Amadeus al TG1: 'la prima co-conduttrice del Festival sarà Chiara Ferragni. Sarà presente nella prima e nell'ultima serata' #Sanremo2023 - IlContiAndrea : #Amadeus “Sto ascoltando già le canzoni dei Big e dei Giovani. Chiara Ferragni apre e chiude il Festival come co-conduttrice” #Sanremo2023 - poerabischera : Non le daygum di chiara Ferragni a 3 euro con accanto le daygum normali tutte tristi a 2 euro - _andreamoroni_ : Le figlie mi hanno fatto vedere un episodio di Muschio Selvaggio con Chiara Ferragni. Volevo solo dire ai fisici de… -

Fortementein.com

Alla manifestazione erano presenti tanti importanti volti dello showbiz italiano tra cui, Fedez, Mr Rain, Rhove, Deddy, Michele Bravi, The Kolors e molti altri. Party Like a Deejay: ...Sembra, stando a recenti indiscrezioni, che la presentatrice abbia coinvolto anchee Achille Lauro , con un ruolo inedito. Amici,e Achille Lauro nel cast Dopo la ... Chiara Ferragni, incredibile alla fine è stata sbattuta fuori. Fedez imbarazzato Nella serata di Sabato, Chiara Ferragni si presenta ai fan con una t-shirt che desta scalpore. L’imprenditrice digitale sa come far parlare di sè e appare sempre estremamente a suo agio nei propri pan ...Secondo l’ex consulente di Barak Obama «non tutti devono essere cowboy come il mio fondo ma è rischiando che si vince: su dieci dei nostri investimenti sette falliscono, uno va bene e due cambiano il ...