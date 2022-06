Caldo record: ecco tutti i dati che non ti saresti mai aspettato (Di lunedì 27 giugno 2022) Oggi, 27 giugno 2022, il Caldo ha raggiunto dei livelli da record. Il fenomeno meteorologico interessa l’intera penisola e sta superando le stime degli anni passati relative, nello specifico, al mese di giugno. Scopriamo, dunque, quali sono i dati precisi relativi all’emergenza. Emergenza Caldo: ecco le città colpite dal Caldo torrido, quindi con assenza di umidità significativa Caldo record: quali città hanno raggiunto i 40°C? Sono ben 4 le città che hanno raggiunto i 40°C di temperatura: Roma Urbe Guidonia (41°C) Firenze Viterbo Caldo record: quali città hanno quasi sfiorato i 40°C? Ciampino con 39C° Arezzo con 38°C Latina con 37.6°C Perugia con 38°C. ... Leggi su zon (Di lunedì 27 giugno 2022) Oggi, 27 giugno 2022, ilha raggiunto dei livelli da. Il fenomeno meteorologico interessa l’intera penisola e sta superando le stime degli anni passati relative, nello specifico, al mese di giugno. Scopriamo, dunque, quali sono iprecisi relativi all’emergenza. Emergenzale città colpite daltorrido, quindi con assenza di umidità significativa: quali città hanno raggiunto i 40°C? Sono ben 4 le città che hanno raggiunto i 40°C di temperatura: Roma Urbe Guidonia (41°C) Firenze Viterbo: quali città hanno quasi sfiorato i 40°C? Ciampino con 39C° Arezzo con 38°C Latina con 37.6°C Perugia con 38°C. ...

