Alice Campello risponde ai “Non hai paura che la quarta gravidanza cambi il tuo fisico?”

(Di lunedì 27 giugno 2022) La famiglia die Alvaro Morata si allarga. Dopo l'arrivo gemelli, Alessandro e Leonardo, e del terzogenito Edoardo, la coppia ha annunciato di essere in attesa del quarto figlio. "Baby 4 is coming", hanno scritto l'influencer e il calciatore nel post condiviso da entrambi su Instagram, dove hanno dato la notizia ai follower. A corredo anche due foto dove Morata e i tre bambini si stringono al pancione di, riempiendolo di baci e carezze.