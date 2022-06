"Alessandro Iannoni ha detto di no a Maria De Filippi", ecco quale ruolo voleva affidargli (Di lunedì 27 giugno 2022) Una volta tornato in Italia, Alessandro Iannoni sta vivendo un momento di grande celebrità. Molti sono interessati a ciò che deciderà di fare il giovane in merito alle moltissime offerte ricevute da alcuni programmi televisivi. Alessandro Iannoni è stata una vera e propria scoperta di questa edizione de L'Isola Dei Famosi, il ragazzo ha attirato immediatamente su di sé molte attenzioni, soprattutto per via del suo rapporto con la madre, Carmen Di Pietro. In molti hanno pensato che Alessandro fosse fin troppo protetto da Carmen. Ma nel corso della sua permanenza in Honduras hanno potuto constatare che non è per nulla semplice uscire dal suo abbraccio. Quando Alessandro ha deciso di non accettare il prolungamento del reality ha dichiarato di averlo fatto per un motivo specifico, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 giugno 2022) Una volta tornato in Italia,sta vivendo un momento di grande celebrità. Molti sono interessati a ciò che deciderà di fare il giovane in merito alle moltissime offerte ricevute da alcuni programmi televisivi.è stata una vera e propria scoperta di questa edizione de L'Isola Dei Famosi, il ragazzo ha attirato immediatamente su di sé molte attenzioni, soprattutto per via del suo rapporto con la madre, Carmen Di Pietro. In molti hanno pensato chefosse fin troppo protetto da Carmen. Ma nel corso della sua permanenza in Honduras hanno potuto constatare che non è per nulla semplice uscire dal suo abbraccio. Quandoha deciso di non accettare il prolungamento del reality ha dichiarato di averlo fatto per un motivo specifico, ...

