27 giugno 1980 | 42 anni fa si verificava la strage di Ustica

(Di lunedì 27 giugno 2022) Un tragico avvenimento che segna inesorabilmente la storia contemporanea del nostro paese: il 27di 42fa, si verifica ladi. Mar Tirreno meridionale: la tragedia avviene nel tratto di mare tra Ponza e. Un disastro aereo che conta più di ottanta vittime, le cui circostanze – nonostante il passare del tempo – non sono ancora mai state pienamente chiarite. Ladi: quel maledetto volo IH870 L’aereo DC-9 I-TIGIAlle 20:08 del 27, il DC-9 I-TIGI decolla per il volo IH870 dall’aeroporto Bologna-Borgo Panigale diretto al Palermo-Punta Raisi; l’aereo decolla con 113 minuti di ritardo. Circa un’ora dopo, il volo non risponde alla chiamata per l’autorizzazione di inizio discesa sulla ...

27 GIUGNO 1980 : un dc9 , aereo passeggeri della compagnia Itavia, partito da Bologna per Palermo, precipitò in mare improvvisamente , senza motivazioni valide apparenti, all'altezza di Ustica , ...Il 27 giugno 1980 l'aereo Itavia partì, di sera, dall'aeroporto di Bologna verso Palermo Punta Raisi. Non arrivò mai. I rottami vennero recuperati nel mar Tirreno meridionale. Morti tutti gli 81 a bor ...