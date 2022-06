Ultime Notizie – Ucraina, "momento difficile ma non possiamo cedere" (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il momento è duro”, le forze ucraine si trovano in una fase di grossa difficoltà, “una fase delicata di trapasso”, nella quale stanno esaurendo le armi sovietiche e non possono ancora utilizzare a pieno quelle occidentali, in attesa di completare l’addestramento. Lo ammettono fonti a Kiev parlando con l’Adnkronos, nel giorno di un nuovo attacco sulla capitale, contro la quale sono stati lanciati 14 missili, mentre i leader del G7 sono riuniti in Germania e insistono sulla loro “unità” davanti all’aggressione di Vladimir Putin, che “ci voleva dividere”. Servono “sanzioni più aggressive e altre armi pesanti”, esortano Andryi Yermak, capo dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, e il ministro degli Esteri Dmyrto Kuleba, un’esortazione tanto più ripetuta quanto più a Kiev si teme l’effetto ‘fatigue’ dell’Occidente. “E’ chiaro che Putin, che usa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ilè duro”, le forze ucraine si trovano in una fase di grossa difficoltà, “una fase delicata di trapasso”, nella quale stanno esaurendo le armi sovietiche e non possono ancora utilizzare a pieno quelle occidentali, in attesa di completare l’addestramento. Lo ammettono fonti a Kiev parlando con l’Adnkronos, nel giorno di un nuovo attacco sulla capitale, contro la quale sono stati lanciati 14 missili, mentre i leader del G7 sono riuniti in Germania e insistono sulla loro “unità” davanti all’aggressione di Vladimir Putin, che “ci voleva dividere”. Servono “sanzioni più aggressive e altre armi pesanti”, esortano Andryi Yermak, capo dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, e il ministro degli Esteri Dmyrto Kuleba, un’esortazione tanto più ripetuta quanto più a Kiev si teme l’effetto ‘fatigue’ dell’Occidente. “E’ chiaro che Putin, che usa ...

