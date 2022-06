Skriniar verso il Psg | domani nuovo round L' Inter aspetta il rialzo a 70 milioni

(Di domenica 26 giugno 2022) Questione di giorni, se non di ore. L'affare Psg -sta per entrare nel vivo: da giorni sono a Milano alcunimediari che lavorano per provare ad avvicinare le parti, ma già...

Questione di giorni, se non di ore. L'affare Psg -sta per entrare nel vivo: da giorni sono a Milano alcuni intermediari che lavorano per provare ad avvicinare le parti, ma già domani potrebbe arrivare un nuovo contatto ufficiale tra le ...Nuovo summit per Bremer CALCIOMERCATO INTER:IL PSG Per quanto riguarda le uscite, il calciomercato estivo vedrà l' Inter salutare Milan. E' in via di definizione il ...L’Inter continua ad essere irremovibile sulla sua richiesta iniziale: 80 milioni, prendere o lasciare. Ma è chiaro che il lavoro diplomatico degli intermediari dovrà servire a velocizzare la trattativ ...Il centrale della Fiorentina può arrivare in coppia con Bremer se Skriniar va al Psg, il cileno giocherà con Higuain