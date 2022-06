Serie A come non mai: partenza sprint, le big non cambiano allenatore (Di domenica 26 giugno 2022) Sarà una Serie A profondamente diversa rispetto al recente passato anche in chiave panchine: le otto big del campionato hanno confermato i tecnici Non succede tutti i giorni che tutte le prime otto della Serie A non cambino allenatore. Anzi, era addirittura dal lontano 2003-04 che questa coincidenza non si avverava: la Juve con Lippi, l’Inter insieme al “hombre vertical” Cuper, il Milan con Carletto Ancelotti, la Lazio con Mancini, il Parma diede ancora fiducia a Prandelli, l’Udinese restò di Spalletti, il Chievo alla corte del suo mitico Delneri e la Roma sempre nelle salde redini di Don Fabio Capello. Una scelta all’insegna della continuità dovuta a differenti fattori, primo fra tutti l’idea di dover affrontare tempi strettissimi per arrivare all’inizio del nuovo campionato. La partenza sprint ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Sarà unaA profondamente diversa rispetto al recente passato anche in chiave panchine: le otto big del campionato hanno confermato i tecnici Non succede tutti i giorni che tutte le prime otto dellaA non cambino. Anzi, era addirittura dal lontano 2003-04 che questa coincidenza non si avverava: la Juve con Lippi, l’Inter insieme al “hombre vertical” Cuper, il Milan con Carletto Ancelotti, la Lazio con Mancini, il Parma diede ancora fiducia a Prandelli, l’Udinese restò di Spalletti, il Chievo alla corte del suo mitico Delneri e la Roma sempre nelle salde redini di Don Fabio Capello. Una scelta all’insegna della continuità dovuta a differenti fattori, primo fra tutti l’idea di dover affrontare tempi strettissimi per arrivare all’inizio del nuovo campionato. La...

Pubblicità

matteorenzi : Oggi finisce la storia del Movimento 5 Stelle. È stata una esperienza politica che abbiamo combattuto perché second… - LinoGuanciale : I rifugiati hanno diritto a essere protetti. Chiunque essi siano, da qualsiasi luogo provengano, sempre. Non esist… - gippu1 : Il Monza è ormai come il Newcastle: quando il giornalista di calciomercato non sa a chi appioppare un medio calciat… - Robycatta1964 : @CarloCalenda @BonomiAllegra Calenda mi soice dirlo ma lei è una persona spocchiosa e decisamente arrogante! Della… - d0ppi0infinit0 : Voi ragazzi dovreste imparare dalle serie tv o film come ci si comporta ?? -