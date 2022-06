Roma Zaniolo, la Juve non molla: le due idee dei bianconeri (Di domenica 26 giugno 2022) La Roma potrebbe davvero salutare Zaniolo in questa sessione di mercato: la Juve non molla e ha due idee La Juve non molla Nicolò Zaniolo. Il classe ’99 in questi giorni in vacanza, sta pensando al suo futuro parlando anche con il suo agente Vigorelli. La Roma potrebbe salutare l’attaccante, stavolta in modo definitivo. I bianconeri avrebbero due idee: la prima di proporre un prestito da 10 milioni e obbligo di riscatto a 40 milioni. La seconda opzione è inserire due contropartite: un big e un giovane da far crescere in giallorosso. Nei prossimi giorni sono attese novità come scritto da La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Lapotrebbe davvero salutarein questa sessione di mercato: lanone ha dueLanonNicolò. Il classe ’99 in questi giorni in vacanza, sta pensando al suo futuro parlando anche con il suo agente Vigorelli. Lapotrebbe salutare l’attaccante, stavolta in modo definitivo. Iavrebbero due: la prima di proporre un prestito da 10 milioni e obbligo di riscatto a 40 milioni. La seconda opzione è inserire due contropartite: un big e un giovane da far crescere in giallorosso. Nei prossimi giorni sono attese novità come scritto da La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

forumJuventus : (TS) 'Juve e Roma cercano l'intesa per Zaniolo: 10 milioni subito poi riscatto a fine stagione. Il piano bianconero… - carlolaudisa : C’e’ una syrada per #Zaniolo alla #Juve. E il Milan cosa fa? La Roma aspetta offerte… - AlfredoPedulla : #Zaniolo-#Juve, incontro #TiagoPinto-agente a cena. Apertura #Roma a contropartita tecnica. Il #Milan è sullo sfond… - vlahovismopuro : Se il Chelsea valuta quella sega tedesca 60 non vedo perché scandalizzarsi se la Roma possa valutare Zaniolo più di 50 - nonmolare : RT @Vale2k2: Come al solito la state vivendo bene la situazione #Zaniolo, senza presunzione di sapere cose Il mio unico pensiero è: finché… -