Renato Zero sbarca su Canale 5 con un suo show: cosa si sa (Di domenica 26 giugno 2022) Una notizia che i fan di Renato Zero accoglieranno con immensa gioia: il cantante si prepara a tornare in televisione con uno show tutto suo. Due prime serate in diretta dal Circo Massimo di Roma, che saranno trasmesse nell'autunno di Canale 5. Diamo uno sguardo alle prime indiscrezioni. Renato Zero Canale 5: pronto un one man show Stando ad un'anticipazione lanciata da TvBlog, Renato Zero sbarcherà su Canale 5 con un one man show che farà impazzire i fan. Il cantante, per festeggiare i suoi 55 anni di carriera, darà il via ad una serie di concerti intitolati Zero Settanta. Il periodo è quello del prossimo autunno, che coincide con la messa in onda su Mediaset. Il ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 giugno 2022) Una notizia che i fan diaccoglieranno con immensa gioia: il cantante si prepara a tornare in televisione con unotutto suo. Due prime serate in diretta dal Circo Massimo di Roma, che saranno trasmesse nell'autunno di5. Diamo uno sguardo alle prime indiscrezioni.5: pronto un one manStando ad un'anticipazione lanciata da TvBlog,sbarcherà su5 con un one manche farà impazzire i fan. Il cantante, per festeggiare i suoi 55 anni di carriera, darà il via ad una serie di concerti intitolatiSettanta. Il periodo è quello del prossimo autunno, che coincide con la messa in onda su Mediaset. Il ...

