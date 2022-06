Preghiera della sera del 26 Giugno 2022: “Non mi abbandonare” (Di domenica 26 giugno 2022) “Non mi abbandonare”. Con la Preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 26 giugno 2022) “Non mi”. Con ladi oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

santegidionews : Giornata Mondiale del Rifugiato - il #23giugno a Roma la preghiera Morire di Speranza in memoria di quanti perdono… - Agenzia_Ansa : Contro la siccità scende in campo, con la preghiera, anche l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Invoch… - VaticanIHD : ????Stasera alle ore 18.30 in occasione della Giornata mondiale del rifugiato Veglia di preghiera “Morire di Speranza… - CiaoKarol : Oggi, 27 Giugno 2022, è la festa della MADONNA DEL PERPETUO SOCCORSO: devozione e preghiera per avere una grazia U… - vinmorgante : RT @TV2000it: #Ecuador e #Ucraina sono i Paesi che #PapaFrancesco ricorda a conclusione della preghiera mariana dell'Angelus oggi #26giugno… -