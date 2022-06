"Non devi piangere". E la maestra le versa in gola l'acido muriatico: la morte choc della bimba (Di domenica 26 giugno 2022) La maestra dell'orrore. Una bimba di 11 mesi è stata ammazzata con l'acido muriatico dalla sua insegnante, un'educatrice dell'asilo. La donna, per sua stessa ammissione, ha spiegato di averlo fatto "perché non voleva più sentirla piangere". La tragedia si è consumata a Lione, ma la bimba è la figlia di un italiano che si è trasferito in Francia per lavoro. Il papà della piccola, originario di Torre Boldone, mai avrebbe immaginato che in quell'asilo avrebbe potuto perdere la cosa più preziosa in questo modo. La notizia, riportata da Prima Bergamo, ha fatto il giro del mondo. Secondo quanto riportato dalla procura di Lione, nell'interrogatorio seguito all'arresto di ieri, l'insegnante 27enne ha ammesso di aver bagnato la piccola con un prodotto disgorgante per lavandini, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Ladell'orrore. Unadi 11 mesi è stata ammazzata con l'dalla sua insegnante, un'educatrice dell'asilo. La donna, per sua stessa ammissione, ha spiegato di averlo fatto "perché non voleva più sentirla". La tragedia si è consumata a Lione, ma laè la figlia di un italiano che si è trasferito in Francia per lavoro. Il papàpiccola, originario di Torre Boldone, mai avrebbe immaginato che in quell'asilo avrebbe potuto perdere la cosa più preziosa in questo modo. La notizia, riportata da Prima Bergamo, ha fatto il giro del mondo. Secondo quanto riportato dalla procura di Lione, nell'interrogatorio seguito all'arresto di ieri, l'insegnante 27enne ha ammesso di aver bagnato la piccola con un prodotto disgorgante per lavandini, ...

