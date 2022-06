M5S | Conte convoca Consiglio e Grillo si collega

(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ statoto per le 21.30, dal leader del M5S Giuseppe, unnazionale del Movimento 5 Stelle. All’ordine del giorno le “comunicazioni del presidente”. Domani potrebbe esserci un incontro trae il garante pentastellato Beppe, atteso a Roma per sciogliere il nodo del voto sul doppio mandato. A quanto si apprende,si èto da remoto, per un saluto, con il. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

petergomezblog : Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì. Conte: “Con lui ci sentiamo quotidianamente. Chi ha dei dubbi colga l… - fattoquotidiano : Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì per “fare squadra con Conte e i portavoce” - Agenzia_Ansa : Conte convoca il Consiglio M5s. La riunione ha all'ordine del giorno 'comunicazioni del Presidente' #ANSA - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: M5s, Giuseppe Conte convoca il consiglio nazionale per “comunicazioni del presidente” - sabrinaEx5S : RT @VivoLibera: Dopo la recente scissione le due sanguisughe draghiane Conte e Di Maio sprofondano velocemente verso la soglia di sbarramen… -

Agenzia ANSA

'Comunicazioni del Presidente'. Con questo ordine del giorno Giuseppeha convocato il Consiglio nazionale dela partire dalle 21.30. La riunione è stata convocata su zoom e tra le persone collegate c'è anche Beppe Grillo . 'Ho aderito a una nuova religione... ...Giuseppeha convocato per le 21.30 un Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle. All'ordine del giorno ... Per la giornata di domani è atteso a Roma un incontro tra il leader dele il garante ... Conte convoca il Consiglio M5s per comunicazioni “Comunicazioni del Presidente”. Con questo ordine del giorno Giuseppe Conte ha convocato il Consiglio nazionale del M5s a partire dalle 21.30. La riunione è stata convocata su zoom e tra le persone co ...(Adnkronos) – E’ stato convocato per le 21.30, dal leader del M5S Giuseppe Conte, un Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle. All’ordine del giorno le “comunicazioni del presidente”. Domani ...