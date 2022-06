Linea Verde Life, stagione da record: chiusura con il botto (Di domenica 26 giugno 2022) Linea Verde Life chiude con il botto: si conclude una stagione di grandi risultati per Ferolla e Masi TRENTACINQUE PUNTATE “ON THE ROAD” PER L’ITALIA ALLA SCOPERTA DEL MADE IN ITALY E DELLE CITTÀ PIÙ “GREEN” TRA INTRATTENIMENTO, DIVULGAZIONE E APPROFONDIMENTO L’ULTIMA PUNTATA DEL 25 GIUGNO IN PIENA ESTATE PORTA IL MEZZOGIORNO DI RAI1 A SFIORARE IL 20% DI SHARE CON OLTRE 2 MILIONI DI SPETTATORI NONOSTANTE LE CONSOLIDATE REPLICHE DI ‘FORUM’ IN ONDA SU CANALE5 LA MEDIA DELLA stagione APPENA CONCLUSA È record CON CIRCA 2.326.000 SPETTATORI ED IL 18.3% DI SHARE CHE PORTA IL PROGRAMMA AD ESSERE UNO DEI PIÙ VISTI DEL DAYTIME DA SEGNALARE L’OTTIMO RISULTATO DELLA 34^ PUNTATA CON IL 20.9% DI SHARE E DELLA 26^ PUNTATA CON 2.773.000 SPETTATORI L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di domenica 26 giugno 2022)chiude con il: si conclude unadi grandi risultati per Ferolla e Masi TRENTACINQUE PUNTATE “ON THE ROAD” PER L’ITALIA ALLA SCOPERTA DEL MADE IN ITALY E DELLE CITTÀ PIÙ “GREEN” TRA INTRATTENIMENTO, DIVULGAZIONE E APPROFONDIMENTO L’ULTIMA PUNTATA DEL 25 GIUGNO IN PIENA ESTATE PORTA IL MEZZOGIORNO DI RAI1 A SFIORARE IL 20% DI SHARE CON OLTRE 2 MILIONI DI SPETTATORI NONOSTANTE LE CONSOLIDATE REPLICHE DI ‘FORUM’ IN ONDA SU CANALE5 LA MEDIA DELLAAPPENA CONCLUSA ÈCON CIRCA 2.326.000 SPETTATORI ED IL 18.3% DI SHARE CHE PORTA IL PROGRAMMA AD ESSERE UNO DEI PIÙ VISTI DEL DAYTIME DA SEGNALARE L’OTTIMO RISULTATO DELLA 34^ PUNTATA CON IL 20.9% DI SHARE E DELLA 26^ PUNTATA CON 2.773.000 SPETTATORI L'articolo 361magazine.

