Juventus, l'ex Legrottaglie sul possibile addio di De Ligt: "Non è mai stato leader"

Mentre continuano a susseguirsi i rumors su un possibile addio di De Ligt alla Juventus, sulle pagine di TuttoJuve.com è intervenuto a tal proposito Nicola Legrottaglie, ex difensore del club bianconero. "Sarebbe interessante capire quale sia il vero motivo di questa decisione. Se il ragazzo fosse davvero convinto di voler partire non so quanto converrebbe alla Juventus tenerselo in casa contro la sua volontà. Come caratteristiche a me il giocatore è sempre piaciuto. Credo, però, che non si sia mai davvero inserito nell'ambiente. Non gli ho mai visto una vera leadership, dall'esterno lo si è percepito un po' in disparte rispetto al gruppo. Diciamo che non ha fatto di tutto per farsi volere bene. Chiosa finale su chi potrebbe essere l'eventuale sostituto del difensore ...

