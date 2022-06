Italia, Europe Best Airport Award 2022: Fiumicino sul tetto d’Europa, bene anche Torino (Di domenica 26 giugno 2022) Nuovo importante riconoscimento internazionale per Aeroporti di Roma. “Airport Council International” (ACI), l’associazione istituzionale che rileva in modo indipendente il gradimento dei passeggeri nei principali aeroporti del mondo, ha assegnato allo scalo di Fiumicino l’Aci Europe Best Airport Award 2022, nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri. I vincitori sono stati annunciati durante un evento nell’ambito del 32esimo Congresso annuale ed assemblea generale Aci Europe a Roma. È la 4° volta negli ultimi 5 anni che ADR si posiziona al primo posto tra gli scali Europei, a seguito della valutazione di una giuria di esperti dell’industria Travel in Europa. Questo risultato si aggiunge al riconoscimento del ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 giugno 2022) Nuovo importante riconoscimento internazionale per Aeroporti di Roma. “Council International” (ACI), l’associazione istituzionale che rileva in modo indipendente il gradimento dei passeggeri nei principali aeroporti del mondo, ha assegnato allo scalo dil’Aci, nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri. I vincitori sono stati annunciati durante un evento nell’ambito del 32esimo Congresso annuale ed assemblea generale Acia Roma. È la 4° volta negli ultimi 5 anni che ADR si posiziona al primo posto tra gli scalii, a seguito della valutazione di una giuria di esperti dell’industria Travel in Europa. Questo risultato si aggiunge al riconoscimento del ...

