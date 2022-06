Isola del Giglio, sub muore durante immersione (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Un sub di 67 anni è morto per un malore durante un’immersione tra l’Isola del Giglio e l’Isola di Giannutri. I mezzi dell’emergenza del 118 sono stati attivati dalla Capitaneria di Porto di Porto Santo Stefano intorno alle ore 13.30 ma l’uomo è deceduto poco dopo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Un sub di 67 anni è morto per un maloreun’tra l’dele l’di Giannutri. I mezzi dell’emergenza del 118 sono stati attivati dalla Capitaneria di Porto di Porto Santo Stefano intorno alle ore 13.30 ma l’uomo è deceduto poco dopo. L'articolo proviene da Italia Sera.

