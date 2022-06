Inter: tutto fatto per il passaggio di Sebastiano Esposito all’Anderlecht (Di domenica 26 giugno 2022) Si muove il mercato dell’Inter, anche se solo in uscita per ora. L’attaccante classe 2002 Sebastiano Esposito è infatti in procinto di passare ai belgi dell’Anderlecht. Secondo quanto riporta Sky Sport, già domani Esposito sarà già in Belgio per le visite mediche. La formula del trasferimento sarà un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a 1 milione per l’Inter. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Si muove il mercato dell’, anche se solo in uscita per ora. L’attaccante classe 2002è infatti in procinto di passare ai belgi dell’Anderlecht. Secondo quanto riporta Sky Sport, già domanisarà già in Belgio per le visite mediche. La formula del trasferimento sarà un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a 1 milione per l’. SportFace.

DiMarzio : #Lukaku @Inter in chiusura ? tutto tra poco su @SkySport 24 @MatteoBarzaghi @LucaMarchetti - Gazzetta_it : Milito: 'Lukaku cambia tutto. Dybala è un'occasione, l'Inter la colga' - AlfredoPedulla : Visite in agenda #Inter: #Mkhitaryan e #Lukaku. Poi vediamo l’effetto che fa su tutto il resto - ML_4fun : #inter, tutto già fatto. Done deal Here we go Su #Dybala non ci sono concorrenti. Qualche infame criminale parla… - mayberaz : RT @_ElPrincipe22: @paolo_is_dead Dybala che tocca lo stemma dell’Inter Si era già capito tutto -