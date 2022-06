Gb, da ex premier Qatar valigia con un milione al Principe Carlo (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Principe di Galles avrebbe preso in consegna una valigia contenente un milione di Euro in contanti da un ex primo ministro del Qatar. A rivelarlo è il Sunday Times, secondo il quale la somma sarebbe stata una delle tre donazioni in contanti destinate ad opere di beneficenza fatte dallo sceicco Hamad bin Jassim al Principe Carlo, per un totale di tre milioni di euro. Le donazioni dello sceicco – ha precisato Clarence House – sono state immediatamente trasferite ad uno degli enti di assistenza del Principe seguendo tutte le necessarie e corrette procedure, si legge sul domenicale, dove si fa presente che non esistono elementi che suggeriscano che i pagamenti fossero illegali. Secondo il Sunday Times, il Principe Carlo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Ildi Galles avrebbe preso in consegna unacontenente undi Euro in contanti da un ex primo ministro del. A rivelarlo è il Sunday Times, secondo il quale la somma sarebbe stata una delle tre donazioni in contanti destinate ad opere di beneficenza fatte dallo sceicco Hamad bin Jassim al, per un totale di tre milioni di euro. Le donazioni dello sceicco – ha precisato Clarence House – sono state immediatamente trasferite ad uno degli enti di assistenza delseguendo tutte le necessarie e corrette procedure, si legge sul domenicale, dove si fa presente che non esistono elementi che suggeriscano che i pagamenti fossero illegali. Secondo il Sunday Times, il...

