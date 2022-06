Darren Cahill | “Jannik Sinner è un grande talento | lo aiuterò a evolvere Diventerà forte anche sull’erba

(Di domenica 26 giugno 2022)si appresta a fare il proprio esordio a Wimbledon, terzo Slam della stagione che va in scenalondinese. Il tennista italiano debutterà lunedì 27 giugno contro lo svizzero Stanislas Wawrinka, con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria su questa superficie a lui particolarmente ostica. L’altoatesino si presenta all’appuntamento da numero 13 del ranking ATP e lo farà con il supporto dell’australiano, da poche settimane diventato il suo super-coach in supporto al tecnico Simone Vagnozzi, al preparatore Umbero Ferrara e al fisioterapista Jerome Bianchi.ha rivolto parole al miele all’azzurro nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “È uno dei talenti più interessanti del tennis e quindi, ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS DARREN CAHILL ENTRA NEL TEAM DI SINNER Il coach australiano è già a Eastbourne #SkySport #SkyTennis #Sinner #Cahill - Dondolino72 : RT @FedeCocchi: Darren #Cahill, supercoach di #Sinner ci ha raccontato un po' di cose... @Gazzetta_it - sportal_it : Darren Cahill svela la qualità in più di Jannik Sinner - Tennis_Ita : Darren Cahill esalta Jannik Sinner: 'È uno dei talenti più interessanti. L'erba? Il suo gioco si adatterà a questa… - CiaCecy : RT @FedeCocchi: Darren #Cahill, supercoach di #Sinner ci ha raccontato un po' di cose... @Gazzetta_it -

Sinner - che per la stagione sui prati ha affiancato a coach Simone Vagnozzi un consulente speciale come l'australiano- è capitato nell'ottavo di Alcaraz e nel quarto di Djokovic. Il ...Jannik - che per la stagione sui prati ha affiancato a coach Simone Vagnozzi un consulente speciale come l'australiano- è capitato nell'ottavo di Alcaraz e nel quarto di Nole. Il ...Jannik Sinner si appresta a fare il proprio esordio a Wimbledon, terzo Slam della stagione che va in scena sull'erba londinese. Il tennista italiano debutterà lunedì 27 giugno contro lo svizzero Stani ...L'australiano, chiamato alla corte dell'altoatesino, precisa: "Il ragazzo ha il senso dell'umorismo, che non guasta quando si fatica".