Pubblicità

Miti_Vigliero : Covid Italia #26giugno 48.456 nuovi contagi 199.340 tamponi totali 24,31% tasso positività 190 ricoverati con sin… - vivereitalia : Covid, 48.456 nuovi casi e 44 decessi in 24 ore - ledicoladelsud : Covid, 48.456 nuovi casi e 44 decessi in 24 ore - fisco24_info : Covid: 48.456 contagi, 44 le vittime. Tasso al 24,3%: Stabili terapie intensive (+2), aumentano i ricoveri ordinari… - ilmessaggeroit : Bollettino Covid oggi 26 giugno, 48.456 nuovi positivi e 44 morti. Tasso di positività sale al 24,3% -

di Redazione Online I dati di domenica 26 giugno. Il tasso di positività è al 24,3% Sono 48.i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 56.386 , qui il bollettino). Sale così ad almeno 18.234.242 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e ...Sono 48.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 56.386. Le vittime sono invece 44, stabili rispetto alle 40 di ieri. Sono stati ...Il bollettino quotidiano indica che le terapie intensive sono stabili (+2), mentre aumentano i ricoveri ordinari (+190). In Italia attualmente ci sono 733.440 persone positive al Covid-19. Appello dei ...Ieri i decessi erano stati 12. Con l'ultimo aggiornamento è di 40.787 il numero delle persone positive al Covid-19 decedute in Lombardia dall'inizio dell'emergenza. In Italia si registrano oggi 48.456 ...