Congedo parentale, maternità di 9 mesi: le novità, i papà a casa con i figli per 10 giorni (Di domenica 26 giugno 2022) novità sul fronte del Congedo parentale per entrambi i genitori. Sì, perché con il decreto licenziato lo scorso 22 giugno il Consiglio dei Ministri ha introdotto dei cambiamenti: dalla maternità di 9 mesi ai giorni che il papà ha per stare a casa con i propri figli. Cosa cambia per i lavoratori dipendenti con il nuovo Congedo parentale Per i lavoratori dipendenti, tra le novità c’è che i mesi di Congedo parentale indennizzati salgono da 6 a 9, da fruire fino ai 12 anni del figlio (non più 6). Per i lavoratori autonomi e professionisti il diritto all’indennità giornaliera viene esteso nel caso di gravidanza a rischio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 giugno 2022)sul fronte delper entrambi i genitori. Sì, perché con il decreto licenziato lo scorso 22 giugno il Consiglio dei Ministri ha introdotto dei cambiamenti: dalladi 9aiche ilha per stare acon i propri. Cosa cambia per i lavoratori dipendenti con il nuovoPer i lavoratori dipendenti, tra lec’è che idiindennizzati salgono da 6 a 9, da fruire fino ai 12 anni delo (non più 6). Per i lavoratori autonomi e professionisti il diritto all’indennità giornaliera viene esteso nel caso di gravidanza a rischio ...

Pubblicità

CorriereCitta : Congedo parentale, maternità di 9 mesi: le novità, i papà a casa con i figli per 10 giorni - oknosureddit : Congedo parentale, sale da 6 a 9 mesi e da 6 a 12 anni di età. Tutte le novità - sabrina_melzo : RT @anto_vallini: Per la sinistra una coppia monogama eterosessuale in cui ci si prende cura l'uno dell'altra e degli eventuali figli è il… - rosaroses93 : @maker1975 @elevisconti @marilur1 @MilaSpicola Quindi politiche volte a favorire l'occupazione, salario minimo, eli… - PesinoPesino : RT @anto_vallini: Per la sinistra una coppia monogama eterosessuale in cui ci si prende cura l'uno dell'altra e degli eventuali figli è il… -