Allarme caldo in Italia, le previsioni meteo dal 27 giugno 2022. A Roma si sfiorano i 40°C (Di domenica 26 giugno 2022) Prima l’anticiclone Scipione, poi Caronte. I ‘nomi’ cambiano, il caldo è sempre lo stesso, se non addirittura in aumento. E la prossima settimana sarà rovente in tutta Italia, da Nord a Sud: nessuna Regione è esclusa, la pioggia sembra davvero un miraggio. Le previsioni meteo per la prossima settimana (dal 27 giugno ai primi di luglio 2022) Come hanno spiegato gli esperti de Ilmeteo.it, il caldo la prossima settimana insisterà su Sud e Sicilia, ma in realtà sarà così fino a luglio. Discorso diverso per il Nord Italia, dove mercoledì 29 i cittadini dovranno fare i conti con una perturbazione, che poi lascerà definitivamente l’Italia: ci saranno, però, rovesci o temporale residuo su Trentino Alto Adige, Alto Veneto e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 giugno 2022) Prima l’anticiclone Scipione, poi Caronte. I ‘nomi’ cambiano, ilè sempre lo stesso, se non addirittura in aumento. E la prossima settimana sarà rovente in tutta, da Nord a Sud: nessuna Regione è esclusa, la pioggia sembra davvero un miraggio. Leper la prossima settimana (dal 27ai primi di luglio) Come hanno spiegato gli esperti de Il.it, illa prossima settimana insisterà su Sud e Sicilia, ma in realtà sarà così fino a luglio. Discorso diverso per il Nord, dove mercoledì 29 i cittadini dovranno fare i conti con una perturbazione, che poi lascerà definitivamente l’: ci saranno, però, rovesci o temporale residuo su Trentino Alto Adige, Alto Veneto e ...

Pubblicità

CorriereCitta : Allarme caldo in Italia, le previsioni meteo dal 27 giugno 2022. A Roma si sfiorano i 40°C - MeteoWeb_eu : +++ PREVISIONI #METEO, ALLARME #CALDO ESTREMO: INIZIA UNA DELLE ONDATE DI CALORE PIU' INTENSE DELLA STORIA D'ITALIA… - Moixus1970 : RT @News24Italy: #Grande caldo in Veneto, la protezione civile dichiara lo stato di allarme climatico per disagio fisico - News24Italy : #Grande caldo in Veneto, la protezione civile dichiara lo stato di allarme climatico per disagio fisico - TgrRaiVeneto : Domenica e lunedì interessate la zona costiera, pianeggiante continentale, pedemontana e montana. Attivo anche il n… -