Valverde allenerà l’Athletic Bilbao | fu esonerato dal Barcellona per eresia tattica

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 giugno 2022) Ernestotorna in panchina. Fudalnel gennaio del 2020 quando i catalani erano in testa alla Liga. Fu accusato di, aveva abiurato il 4-3-3. Non seguiva il dogma del calcio catalano, in realtà aveva capito che quella squadra non avrebbe potuto più reggere quella modalità di gioco. Senza di lui, ilè naufragato. Incassò anche otto gol dal Bayern Monaco in Champions. Una volta disse: i miei litigi con Messi? Meglio che la gente non sappia. Adesso torna a fare il suo lavoro. Sarà il prossimo allenatore del. È l’uomo scelto da Jon Uriarte il candidato che ha vinto le elezioni per la presidenza del club basco. È la terza volta cheallenadopo le precedenti ...