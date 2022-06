Ucraina, Boris Johnson: 'La vittoria di Putin sarebbe un disastro economico' (Di sabato 25 giugno 2022) Guerra in Ucraina , la battaglia non si ferma, anche perché i russi non hanno intenzione di trattare se non dopo essersi preso metà del paese, compreso il controllo del mar Nero . Per questo il primo ... Leggi su globalist (Di sabato 25 giugno 2022) Guerra in, la battaglia non si ferma, anche perché i russi non hanno intenzione di trattare se non dopo essersi preso metà del paese, compreso il controllo del mar Nero . Per questo il primo ...

Pubblicità

g_zerbato : RT @tradori: Il premier UK Boris Johnson teme che l'Ucraina subirà pressioni per concludere un accordo di pace con la Russia, che non soddi… - 3reb0l41teca : RT @tradori: Il premier UK Boris Johnson teme che l'Ucraina subirà pressioni per concludere un accordo di pace con la Russia, che non soddi… - danalloydthomas : RT @tradori: Il premier UK Boris Johnson teme che l'Ucraina subirà pressioni per concludere un accordo di pace con la Russia, che non soddi… - rosarioruocco3 : RT @tradori: Il premier UK Boris Johnson teme che l'Ucraina subirà pressioni per concludere un accordo di pace con la Russia, che non soddi… - tradori : Il premier UK Boris Johnson teme che l'Ucraina subirà pressioni per concludere un accordo di pace con la Russia, ch… -