Torino, per Praet c’è il nodo della formula: cosa succede con il Leicester (Di sabato 25 giugno 2022) Il Torino non molla la presa per Praet: dopo il prestito della scorsa stagione, il club sta studiando con il Leicester la formula per trattenerlo.... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 giugno 2022) Ilnon molla la presa per: dopo il prestitoscorsa stagione, il club sta studiando con illaper trattenerlo....

Pubblicità

team_world : Habemus le Fan Action organizzate dai fan per i concerti di #HarryStyles del 25 luglio a Bologna e del 26 luglio a… - c_appendino : felice per questo riconoscimento: l'aeroporto di Torino è quello che ha avuto la miglior ripresa post Covid. E non… - DiMarzio : #Calciomercato, @TorinoFC_1906 | Riflessioni su #Gabriel: inserimento per #Dragowski della @acffiorentina - sportli26181512 : Torino, per Praet c’è il nodo della formula: cosa succede con il Leicester: Il Torino non molla la presa per Praet:… - sportli26181512 : Torino-Fiorentina: niente scambio di portiere, le operazioni sono separate: La Fiorentina nelle scorse settimane av… -