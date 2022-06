Tevez sconfitto all’esordio da allenatore | «Io unico responsabile»

(Di sabato 25 giugno 2022) . Le parole dell’ex attaccante della Juve Non un buon esordio Carlosalla guida del Rosario Central,della sua giovane carriera da. La formazione guidata dall’ex Juve, è infatti stata sconfitta in casa per 0-1 dal Gimnasia la Plata nella quinta giornata del campionato. Questo il commento del neo tecnico: «Sono io l’della sconfitta, la squadra mi è piaciuta e ha avuto un grande atteggiamento. Dobbiamo continuare a lavorare, mettendo alla base l’idea che stiamo provando a proporre. Se continueremo così vinceremo davvero tante partite». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

all'esordio da allenatore: "Io unico responsabile". Le parole dell'ex attaccante della Juve Non un buon esordio Carlosalla guida del Rosario Central, all'esordio della sua ...Inizia con una sconfitta l'avventura di Carloscome allenatore. Il debutto sulla panchina del Rosario Central ha visto l' Apache essere. I suoi hanno perso 1 - 0 contro il Gimnasia La Plata. Ai media argentini, l'ex attaccante si è ...Carlos Tevez inizia nel peggiore dei modi la propria carriera di allenatore. L’ex Juve subito sconfitto all’esordio con il Rosario Parte male l’avventura di Carlos Tevez alla guida del Rosario Central ...Debutto amaro per Tevez sulla panchina del Rosario Central. Le sue dichiarazioni al termine della partita Esordio con sconfitta per Carlos Tevez, nuovo allenatore del Rosario Central, che perde 1-0 co ...