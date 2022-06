Sala, ordinanza per ridurre il consumo d’acqua a Milano (Di sabato 25 giugno 2022) Milano – Per far fronte all’emergenza siccità il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha firmato un’ordinanza per invitare “cittadine e cittadini a ridurre al minimo l’uso di acqua potabile sia di uso domestico che per irrigare prati, giardini privati e pulire terrazzi e cortili”. E’ quanto ha spiegato lo stesso sindaco del capoluogo meneghino sulle sue pagine social, aggiungendo che anche il Comune vuole fare la sua parte dopo che la Regione Lombardia ha decretato lo stato di emergenza idrica fino al 30 settembre. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 25 giugno 2022)– Per far fronte all’emergenza siccità il sindaco di, Giuseppe, ha firmato un’per invitare “cittadine e cittadini aal minimo l’uso di acqua potabile sia di uso domestico che per irrigare prati, giardini privati e pulire terrazzi e cortili”. E’ quanto ha spiegato lo stesso sindaco del capoluogo meneghino sulle sue pagine social, aggiungendo che anche il Comune vuole fare la sua parte dopo che la Regione Lombardia ha decretato lo stato di emergenza idrica fino al 30 settembre. L'articolo L'Opinionista.

