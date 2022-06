(Di sabato 25 giugno 2022) Gli scontri in Donbass stanno prosciugando gli arsenaliforze in campo. Mosca si affida aifabbriche diper rallentare l’esercito ucraino e minaccia i venditori di armi in affari con Kiev

Ore 05:32 -: la guerra delle munizioni tra Russia e Ucraina ( Andrea Marinelli e Guido Olimpio ) Tra Russia e Ucraina infuria la guerra dei depositi. I combattimenti consumano ...... la prova del tempo e della "fatica" occidentale: per quanto continueranno gli aiuti 19 giugno - La controffensiva degli ucraini per riconquistare Kherson: raid aerei,e attacchi ... Sabotaggi e sotterfugi: la guerra delle munizioni tra Russia e Ucraina • La guerra in Ucraina è arrivata al 123esimo giorno. • Severodonetsk è interamente controllata dai russi, si combatte ancora, strada per strada, nella città gemella di Lysychansk. Per Kiev una svolta ...Gli scontri in Donbass stanno prosciugando gli arsenali delle forze in campo. Mosca si affida ai sabotaggi delle fabbriche di munizioni per rallentare l’esercito ucraino e minaccia i venditori di armi ...