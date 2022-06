Roberto Vecchioni il significato “nascosto” all’interno delle sue poesie in musica (Di sabato 25 giugno 2022) Roberto Vecchioni è, ad oggi, uno degli artisti più stimati della musica italiana; capace di scrivere e interpretare poesie in musica dalla grande potenza comunicativa. Voce calma e rassicurante, profondo nelle parole così come nelle espressioni. Le sue canzoni restano nella mente portano sempre un significato che va al di là, forse, della prima impressione. Roberto Vecchioni inizia la carriera musicale scrivendo testi per altri artisti negli Anni ’60; tra le interpreti delle sue canzoni Ornella Vanoni, Iva Zanicchi e Gigliola Cinquetti. Sin dagli esordi nei suoi testi è possibile scorgere la nostalgia del passato e l’utilizzo di fatti storici per ricostruire assonanze con il presente. @Credits AnsaIl suo debutto come ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 giugno 2022)è, ad oggi, uno degli artisti più stimati dellaitaliana; capace di scrivere e interpretareindalla grande potenza comunicativa. Voce calma e rassicurante, profondo nelle parole così come nelle espressioni. Le sue canzoni restano nella mente portano sempre unche va al di là, forse, della prima impressione.inizia la carrierale scrivendo testi per altri artisti negli Anni ’60; tra le interpretisue canzoni Ornella Vanoni, Iva Zanicchi e Gigliola Cinquetti. Sin dagli esordi nei suoi testi è possibile scorgere la nostalgia del passato e l’utilizzo di fatti storici per ricostruire assonanze con il presente. @Credits AnsaIl suo debutto come ...

