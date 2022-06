Per Casaleggio Conte ha “distrutto il Movimento 5 Stelle in 15 mesi” (Di sabato 25 giugno 2022) “Se non ci sono spazi di confronto è fisiologico che le persone escluse, che siano parlamentari, attivisti o elettori, ti abbandonino”: Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau e socio fondatore del Movimento 5 Stelle, punta il dito contro Giuseppe Conte per la polveriera che il partito è diventato in seguito alla scissione voluta dal ministro degli esteri ed ex capo politico Luigi Di Maio arrivata pochi giorni dopo l’ennesimo tonfo alle elezioni amministrative. “Con la guida Conte si sono persi l’80% degli elettori rispetto al 2017, si sono candidati 10 sindaci contro i 224 del 2017 sono rimasti 5 europarlamentari su 14, e solo 167 parlamentari sui 339 iniziali, perdendo anche la maggioranza relativa in parlamento. Ha distrutto in soli 15 mesi un ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) “Se non ci sono spazi di confronto è fisiologico che le persone escluse, che siano parlamentari, attivisti o elettori, ti abbandonino”: Davide, presidente dell’Associazione Rousseau e socio fondatore del, punta il dito contro Giuseppeper la polveriera che il partito è diventato in seguito alla scissione voluta dal ministro degli esteri ed ex capo politico Luigi Di Maio arrivata pochi giorni dopo l’ennesimo tonfo alle elezioni amministrative. “Con la guidasi sono persi l’80% degli elettori rispetto al 2017, si sono candidati 10 sindaci contro i 224 del 2017 sono rimasti 5 europarlamentari su 14, e solo 167 parlamentari sui 339 iniziali, perdendo anche la maggioranza relativa in parlamento. Hain soli 15un ...

Pubblicità

Comemigirano : - neXtquotidiano : Per Casaleggio #Conte ha “distrutto il Movimento 5 Stelle in 15 mesi” - Juanitomane1 : @HoaraBorselli @ilriformista - animaleuropeRMP : Casaleggio jr rosica perché rispetto al padre non vale un cazzo. Spadafora chi? Il ministro del dicastero soppresso… - cuba98w : RT @fanpage: Parole di fuoco dall’ex presidente di Rousseau e dal neo coordinatore di Insieme per il futuro: “Conte inesperto”, “Forza prop… -