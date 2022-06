M5S, Casaleggio non salva nessuno: «Movimento distrutto in 15 mesi: è al punto di non ritorno» (Di sabato 25 giugno 2022) Ne ha per tutti Davide Casaleggio, intervistato dal Corriere della Sera sulla scissione che ha spaccato come una mela il Movimento 5Stelle. Ne ha per Giuseppe Conte, che ha «distrutto in soli 15 mesi un progetto politico costruito con grandi successi in 15 anni». E ne ha per lo scissionista Luigi Di Maio, che ha solo dato vita ad «un gioco di palazzo in cui sono stati spostati parlamentari in un altro contenitore». Il figlio di Gianroberto, il guru visionario cofondatore con Beppe Grillo del M5S, non può che prendere atto della profondissima crisi in cui si dibatte la creatura politica del padre. Lo fa condividendo lo sprezzante giudizio che di Conte diede il comico quando l’ex-premier assunse la leadership dei pentastellati. «Credo – spiega infatti Casaleggio Jr.- che sconti la sua totale ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 giugno 2022) Ne ha per tutti Davide, intervistato dal Corriere della Sera sulla scissione che ha spaccato come una mela il5Stelle. Ne ha per Giuseppe Conte, che ha «in soli 15un progetto politico costruito con grandi successi in 15 anni». E ne ha per lo scissionista Luigi Di Maio, che ha solo dato vita ad «un gioco di palazzo in cui sono stati spostati parlamentari in un altro contenitore». Il figlio di Gianroberto, il guru visionario cofondatore con Beppe Grillo del M5S, non può che prendere atto della profondissima crisi in cui si dibatte la creatura politica del padre. Lo fa condividendo lo sprezzante giudizio che di Conte diede il comico quando l’ex-premier assunse la leadership dei pentastellati. «Credo – spiega infattiJr.- che sconti la sua totale ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : M5S, Casaleggio non salva nessuno: «Movimento distrutto in 15 mesi: è al punto di non ritorno»… - gabryandi : RT @janavel7: Casaleggio: ''M5s è come la nonna morta messa nel congelatore. Così Conte e i suoi pensano di continuare a prenderne la pensi… - tizianorenzi : RT @janavel7: Casaleggio: ''M5s è come la nonna morta messa nel congelatore. Così Conte e i suoi pensano di continuare a prenderne la pensi… - Comemigirano : - laura_ceruti : RT @janavel7: Casaleggio: ''M5s è come la nonna morta messa nel congelatore. Così Conte e i suoi pensano di continuare a prenderne la pensi… -