Il triplete di Galliani (Di sabato 25 giugno 2022) Il triplete delle meraviglie. Adriano Galliani come Mou. Anche lui quest'anno ha il suo personalissimo triplete da mettere nell'album dei ricordi insieme ai 29 trofei vinti con il Milan di Berlusconi. "È un sogno che avevo e che si è realizzato: nel giro di pochi giorni lo scudetto del Milan, la promozione in Serie A del Monza e lo scudetto dell'Olimpia. È meraviglioso". Il Galliani tifoso è conosciuto in mondo visione. Calcio o basket non fa differenza. Lui tifa senza freni. Lo faceva da ragazzo, lo fa oggi che è senatore della Repubblica italiana (in scadenza e non si ricandiderà). "Una decina di giorni fa ero in Spagna al matrimonio del figlio di Ancelotti e ho detto a Carletto: tu avrai anche vinto la Liga e la Champions, ma io quest'anno posso prendermi il triplete aggiungendo allo scudetto ...

