(Di sabato 25 giugno 2022) Angel Diha rilasciato un’intervista a Espn in cui parla anche della. “Laè ilpiù, una delle squadre interessate a me. Al momento sto, ma mi concentro sulle vacanze e la famiglia”. Ha parlato anche del Barcellona: “È una delle migliori squadre al mondo. Ci ho sempre giocato contro nei momenti in cui era fortissima, è undove mi sarebbe piaciuto giocare”. L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

Gazzetta_it : Svolta nel mercato Juve: nessun progresso, si abbandona la pista Di Maria - ActualiteBarca : La Juve quitte la piste Di Maria. - cmdotcom : #DiMaria: 'La #Juve è il club più grande d'Italia, mi vuole. Al momento però sto riflettendo. La Roma non mi intere… - biscone69 : RT @MarioAlbanese7: DOVEVA SCRIVERE DI MARIA JUVE BEFFATA ?????????????????? - napolista : Di Maria: «La Juve è il club più grande d’Italia, uno di quelli interessati a me. Sto riflettendo» A Espn: «Il Bar… -

Il quotidiano sportivo spiega, infatti, come i tentennamenti di Disiano coincisi con l'incontro tra i due nel ritiro della nazionale argentina, con il grande ex a poter incidere, fornendo ...Commenta per primo 'Laè il club più grande d'Italia, è una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma voglio godermi le vacanze e la famiglia' . Angel Disi fa attendere, ancora. Come se il ...Luke Edwards, giornalista del Telegraph e prima firma sul Newcastle, racconta che dietro all’affare Sven Botman non c’è mai stato alcun rifiuto dell’olandese in favore del Milan: “Contrariamente a qua ...L'azzurro è primo nei 1500 sl. L'argentino strizza l'occhio ai bianconeri. Tamberi italiano in pedana a Rieti. Serena Williams torna a Wimbledon ...