Calciomercato Fiorentina | idea colpaccio dal Barcellona!

La Fiorentina fa sul serio e prepara il colpaccio di mercato puntando a un giocatore del Barcellona. La Fiorentina sta cercando di lavorare al meglio nel mercato per recuperare in tutti i reparti e consegnare a Italiano una squadra competitiva per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da L'Equipe, i viola avrebbero messo gli occhi su un giocatore del Barcellona. Si tratterebbe infatti di Samuel Umtiti, difensore che sembra ormai pronto a lasciare la Spagna. C'erano già delle voci che lo davano in Serie A e pare fosse diretto a Roma per giocare con la Lazio. La Fiorentina starebbe già lavorando a un accordo per poterlo avere subito in prestito.

