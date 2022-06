Bianca Berlinguer sbotta: “Ma vi sembra normale?”| È guerra totale (Di sabato 25 giugno 2022) È una Bianca Berlinguer al veleno quella vista al termine di questa edizione di CartaBianca: il messaggio rischia di scatenare una guerra L’accusa di Bianca Berlinguer (screenshot RaiPlay)Anche questa edizione di CartaBianca è giunta al termine con la conduttrice Bianca Berlinguer che ha confermato il ritorno del format il prossimo settembre. Una buona notizia per lei che per mesi è stata al centro di numerose critiche ma soprattutto vicinissima all’addio. Il suo format sembrava essere finito fuori dalla prossima programmazione salvo poi clamorosamente essere confermato con il via deciso per il prossimo 6 settembre. La decisione della rete non ha però messo fine alle critiche ed anzi in queste ore Aldo Grasso è tornato ... Leggi su specialmag (Di sabato 25 giugno 2022) È unaal veleno quella vista al termine di questa edizione di Carta: il messaggio rischia di scatenare unaL’accusa di(screenshot RaiPlay)Anche questa edizione di Cartaè giunta al termine con la conduttriceche ha confermato il ritorno del format il prossimo settembre. Una buona notizia per lei che per mesi è stata al centro di numerose critiche ma soprattutto vicinissima all’addio. Il suo formatva essere finito fuori dalla prossima programmazione salvo poi clamorosamente essere confermato con il via deciso per il prossimo 6 settembre. La decisione della rete non ha però messo fine alle critiche ed anzi in queste ore Aldo Grasso è tornato ...

Pubblicità

alexbottoni : RT @ProfCampagna: Il degrado della televisione italiana spiegato in un secondo: Bianca Berlinguer che mette in contrapposizione (volontaria… - redditato : @LucaBizzarri @PBerizzi @repubblica Scusate ma non era su Rai3?rete che per definizione comune è stata sempre la co… - giornalorg : - MCMXLVIII8 : “Ma vi sembra normale?” Bianca Berlinguer, l’attacco feroce dei leccapiedi di regime: parte la campagna per tappare… - Maya83285828 : “Ma vi sembra normale?” Bianca Berlinguer, l’attacco feroce dei leccapiedi di regime: parte la campagna per tappare… -