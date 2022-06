Wimbledon 2022, il sorteggio degli italiani: Berrettini parte con Garin, Sinner apre con Wawrinka (Di venerdì 24 giugno 2022) Si è concluso il sorteggio del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2022: al netto di eventuali ripescaggi di lucky loser, sono sei gli italiani al via, cinque di diritto per ranking ed un qualificato. Va ricordato che non verranno assegnati punti per la classifica ATP a causa dell’esclusione dei tennisti russi e bielorussi. Gli azzurri sono equamente divisi nelle due metà del tabellone: nella parte alta, presidiata dal serbo Novak Djokovic, c’è Jannik Sinner, numero 10, che ha pescato lo svizzero Stan Wawrinka. Fabio Fognini se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor, infine il qualificato Andrea Vavassori pizzica il numero 23, lo statunitense Frances Tiafoe. Ad aprire la parte bassa del main draw è Matteo Berrettini, numero ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Si è concluso ildel tabellone di singolare maschile di: al netto di eventuali ripescaggi di lucky loser, sono sei glial via, cinque di diritto per ranking ed un qualificato. Va ricordato che non verranno assegnati punti per la classifica ATP a causa dell’esclusione dei tennisti russi e bielorussi. Gli azzurri sono equamente divisi nelle due metà del tabellone: nellaalta, presidiata dal serbo Novak Djokovic, c’è Jannik, numero 10, che ha pescato lo svizzero Stan. Fabio Fognini se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor, infine il qualificato Andrea Vavassori pizzica il numero 23, lo statunitense Frances Tiafoe. Ad aprire labassa del main draw è Matteo, numero ...

Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - repubblica : Wimbledon, Berrettini e Nadal si allenano sul Centrale per testare l'erba inglese - Eurosport_IT : ?? Ora è ufficiale: Rafa Nadal parteciperà a Wimbledon! ?????????? Scopri di più: - lifestyleblogit : SNAI – Wimbledon: Berrettini ci riprova, un anno dopo Comanda Djokovic a 1,85, il trionfo di Matteo a 6,50 - - lifestyleblogit : bwin data center: nella MotoGp Quartararo favorito ad Assen. Tennis, si apre Wimbledon e i pronostici sono per Berr… -