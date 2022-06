"Vietato l'aborto? Questa è democrazia". La Gruber si infuria, scontro totale in tv (Di venerdì 24 giugno 2022) Si parla della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha Vietato l'aborto e Francesco Borgonovo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 24 giugno, commenta: "Decisione assolutamente democratica, non c'entra nulla la morale e nulla la religione. Si tratta di una questione di democrazia. Semplificando, la Corte dice che ogni Stato deve decidere attraverso il voto. Si chiama democrazia. I diritti delle donne non sono in pericolo. E non c'entra nulla con l'Italia", sottolinea il giornalista. Una dichiarazione che fa infuriare la conduttrice: "Qui c'è il diritto inviolabile delle donne sul proprio corpo, Questa è democrazia". Borgonovo insiste: "Ad essere precisi poi nella sentenza non c'è scritto che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Si parla della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che hal'e Francesco Borgonovo, ospite di Lillia Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 24 giugno, commenta: "Decisione assolutamente democratica, non c'entra nulla la morale e nulla la religione. Si tratta di una questione di. Semplificando, la Corte dice che ogni Stato deve decidere attraverso il voto. Si chiama. I diritti delle donne non sono in pericolo. E non c'entra nulla con l'Italia", sottolinea il giornalista. Una dichiarazione che fare la conduttrice: "Qui c'è il diritto inviolabile delle donne sul proprio corpo,". Borgonovo insiste: "Ad essere precisi poi nella sentenza non c'è scritto che è ...

