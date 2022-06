Usa, la Corte Suprema abolisce il diritto all’aborto (Di venerdì 24 giugno 2022) Nella settimana in cui l’attrice Sharon Stone ha sostenuto via social l’interruzione di gravidanza di Peta Murgatroyd, gli Usa invece sembrano andare in un’altra direzione. La Corte Suprema infatti ha abolito la sentenza Roe vs Wade, con cui il paese aveva legalizzato l’aborto. Questo vorrà dire che da oggi ogni Stato prenderà decisioni proprie in materia. Usa, le conseguenze di una decisione così drastica Photo Credits: FanpageFa strano leggere le parole di sensibilizzazione lasciate da Sharon Stone, dopo la decisione della Corte statunitense, che da oggi abolisce un diritto fondamentale come l’aborto. Saranno i singoli Stati d’ora in poi a legiferare autonomamente sul tema, molti dei quali da tempo si riversano contro l’interruzione di gravidanza. Una decisione a dir poco assurda che avrà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Nella settimana in cui l’attrice Sharon Stone ha sostenuto via social l’interruzione di gravidanza di Peta Murgatroyd, gli Usa invece sembrano andare in un’altra direzione. Lainfatti ha abolito la sentenza Roe vs Wade, con cui il paese aveva legalizzato l’aborto. Questo vorrà dire che da oggi ogni Stato prenderà decisioni proprie in materia. Usa, le conseguenze di una decisione così drastica Photo Credits: FanpageFa strano leggere le parole di sensibilizzazione lasciate da Sharon Stone, dopo la decisione dellastatunitense, che da oggiunfondamentale come l’aborto. Saranno i singoli Stati d’ora in poi a legiferare autonomamente sul tema, molti dei quali da tempo si riversano contro l’interruzione di gravidanza. Una decisione a dir poco assurda che avrà ...

