Ue | Renzi | ' bene Ucraina e Moldavia | ma errore storico stop ingresso Albania'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Sono contento per gli esiti del consiglio europeo sulla richiesta di Ucraina e Moldavia. Ma attenzione: se l'Unione Europea continua a bloccare l'ingresso dell'Albania commette un errore storico. L'Albania deve entrare in Europa prima possibile". Così Matteo Renzi su twitter.

