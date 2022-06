Ucraina: Turchia, consenso tra le parti per corridoi grano (Di venerdì 24 giugno 2022) Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha fatto sapere che è stato trovato un "consenso generale" tra le parti per sbloccare l'esportazione di grano dai porti dell'Ucraina. "È stato raggiunto un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha fatto sapere che è stato trovato un "generale" tra leper sbloccare l'esportazione didai porti dell'. "È stato raggiunto un ...

