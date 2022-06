Ucraina, Medvedev attacca Annalena Baerbock sulla fame come arma (Di venerdì 24 giugno 2022) Su Twitter, Dmitry Medvedev, ex primo ministro e ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha attaccato Annalena Baerbock: "Il ministro degli Esteri tedesco ha accusato la Russia 'di usare ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Su Twitter, Dmitry, ex primo ministro e ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, hato: "Il ministro degli Esteri tedesco ha accusato la Russia 'di usare ...

Pubblicità

HuffPostItalia : Medvedev: 'E se anche l'Ue sparisse prima dell'entrata dell'Ucraina?' - MediasetTgcom24 : Medvedev: 'L'Ue potrebbe sparire prima che entri l'Ucraina' #unioneeuropea #ue #ucraina #medvedev - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'ex premier ed ex presidente russo Dmitri Medvedev torna ad attaccare l'Europa: 'L'Ue potrebbe sparire p… - Vittori14782422 : RT @PaoloBorg: Medvedev dice che la Ue potrebbe sparire prima che l'Ucraina riesce a entrarci Medvedev è pronto per entrare a far parte del… - virgiliopaolo : RT @PaoloBorg: Medvedev dice che la Ue potrebbe sparire prima che l'Ucraina riesce a entrarci Medvedev è pronto per entrare a far parte del… -