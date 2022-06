(Di venerdì 24 giugno 2022) AGI - Il riso qui, in una delle tre province dove se ne produce il 50% di tutta Europa assieme a Vercelli e Novara, è amato come un figlio. Eppure, è arrivato il momento di lasciare che il proprio figlio venga infestato liberamente. Non lo si protegge più. "Inutile spendere quando saremo senz'acqua tra poco" Questo è un dialogo tra due agricoltori che parlano dai finestrini delle loro auto, in mezzo a una strada sterrata che attraversa i campi, un tempo larghe distese di verde vivido, della Lomellina.”Io ormai bagno solo un campo al giorno” dice quello più giovane. “Io non diserbo più” risponde l'anziano e l'altro, di rimando: “Alcuni li ho diserbati ma ora mi fermo. Tra dieci giorni siamo senza acqua”. Antonio Strada, che è anche il vicepresidente di Confindustria Pavia, ma ora è sopratun uomo che soffre, "di notte non ci dormovedere ...

Pubblicità

yoghi1954 : Tra le risaie del Pavese, 'stop ai diserbanti perché tutto sta morendo' - g_masera : RT @camcom_pno: Le bellezze dell'Alto Piemonte sono protagoniste sull'ultimo numero di @DoveViaggi Summer edition. Prosegue l'impegno della… - Novara_e_Varese : RT @camcom_pno: Le bellezze dell'Alto Piemonte sono protagoniste sull'ultimo numero di @DoveViaggi Summer edition. Prosegue l'impegno della… - fred57912 : RT @ellyzanzi: Provate ad abitare tra le risaie poi mi dite. - ellyzanzi : Provate ad abitare tra le risaie poi mi dite. -

AGI - Agenzia Italia

A rischio la raccolta di riso nel Pavese a causa della siccità Il 50% del riso europeo proviene dalledi Novellara, Vercelli e il Pavese: 'dieci giorni non ci sarà più acqua, inutile spendere per disinfestare', affermano due agricoltori della Lomellina come riportato dall'Agi. In ......il prossimo PSR e le Regioni intendono favorire la pratica della sommersione invernale delle... " L'incontro è stato molto positivo, in quanto la condivisione delle iniziativele Regioni era ... Tra le risaie del Pavese, "stop ai diserbanti perché tutto sta morendo" La siccità che affligge la Lombardia e che sta allungando le ombre di una pesante crisi sul comparto dell'agricoltura ha anche l'effetto di mettere l'uno contro l'altro gli occupati nel settore primar ...AGI - Il riso qui, in una delle tre province dove se ne produce il 50% di tutta Europa assieme a Vercelli e Novara, è amato come un figlio. Eppure, è arrivato il momento di lasciare che il proprio fig ...