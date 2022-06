Sound Tower Samsung | i nuovi modelli per l’estate 2022

(Di venerdì 24 giugno 2022) MILANO –è il momento deitormentoni musicali, da ascoltare a tutto volume, e possibilmente in compagnia.sceglie proprio i mesi estivi per lanciare la nuova gamma di, composta daiMX-ST90B, MX-ST50B e MX-ST40B: speaker dotati di audio bidirezionale e bassi dinamici, lesono dispositivi versatili e dal design rinnovato, ideali per chi desidera un audio immersivo, sia in casa che fuori. Un audio dinamico e con bassi potenti Grazie all’esclusivo audio bidirezionale, è possibile ottenere un suono ancora più pieno, che riempie la stanza, diffondendo la musica su un’area più vasta. Il top di gamma (ST90B) si distingue per i forti bassi dinamici e una ...

Samsung ha scelto i primi giorni estivi, quelli in cui si respira aria di tormentoni musicali da ascoltare all'aria aperta, magari in compagnia, per annunciare la nuova gamma di, speaker con audio bidirezionale 'versatili e dal design rinnovato, ideali per chi desidera un audio immersivo, sia in casa che fuori' . La versatilità è garantita dalla connettività ...