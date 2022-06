Simona Quadarella bronzo negli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Budapest. “Sono contenta, vengo da giorni difficili” (Di venerdì 24 giugno 2022) Simona Quadarella riscatta la delusione nei 1500 conquistando il bronzo negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto di Budapest. L’azzurra, che ha completato la propria prova i 8’19?00, sale così sul podio per la terza volta di fila in una rassegna iridata. L’oro è andato alla fuoriclasse statunitense Katie Ledecky (8’08?94), l’argento all’australiana Kiah Melverton (8’18?77). “Sono stati difficilissimi questi giorni. Sono contenta, mi dispiace per quei tre decimi (dall’argento, ndr) però va bene così. Sono contenta di essere ancora una volta su un podio mondiale e di tornare a casa con una medaglia. Anche il tempo è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022)riscatta la delusione nei 1500 conquistando il800aididi. L’azzurra, che ha completato la propria prova i 8’19?00, sale così sul podio per la terza volta di fila in una rassegna iridata. L’oro è andato alla fuoriclasse statunitense Katie Ledecky (8’08?94), l’argento all’australiana Kiah Melverton (8’18?77). “statissimi questi, mi dispiace per quei tre decimi (dall’argento, ndr) però va bene così.di essere ancora una volta su un podio mondiale e di tornare a casa con una medaglia. Anche il tempo è ...

