Serie A | De Siervo | “I prezzi di Dazn sono corretti”

"prezzi di Dazn? La Lega Serie A crede che il prodotto calcio abbia una grande forza commerciale. C'è stata una promozione l'anno scorso abbonandosi a 19 euro, ma poi è diventato 29 euro, il prezzo reale che è quello che c'è in tutta Europa. È il prezzo corretto per un campionato di 10 mesi e che ha 380 partite". Queste le parole dell'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, dopo la presentazione dei calendari di Serie A per la stagione 2022/23.

