Seria A 2022-2023 | sorteggiato il calendario | tutte le partite e i match

(Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – E’ statoildella Serie A. Nella prima giornata il Milan campione d’Italia esordirà in casa contro l’Udinese nel fine settimana del 13-14 agosto. l’Inter al via in trasferta contro il Lecce, mentre la Juventus ospiterà il Sassuolo. Questa la prima giornata: Fiorentina-Cremonese; Verona-Napoli; Juventus-Sassuolo; Lazio-Bologna; Lecce-Inter; Milan-Udinese; Monza-Torino; Salernitana-Roma; Sampdoria-Atalanta; Spezia-Empoli. In aggiornamento…

di Redazione Online Il sorteggio live del campionato di- 2023 inizia il 13 agosto. L'ultima giornata è in programma il 4 giugno. Nel mezzo, dal 21 novembre al 18 dicembre, ci saranno i Mondiali in Qatar Alle 12 di venerdì viene svelato ......si divertono' - 'La felicità contamina' - 'Io imparo da loro e loro da me' - 'Il gioco è cosa.dall'associazione culturale Controchiave e patrocinata dal Municipio 8 per l'Estate romana. ...(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Il 'derby' fra il Milan e il Monza di Berlusconi, assolutamente inedito in Serie A, è in programma all'11/a giornata, il 23 ottobre, a San Siro. Il ritorno si disputerà ...MILANO (ITALPRESS) – Compilato il calendario della serie A 2022-23, che scatterà nel weekend del 13-14 agosto. Il Milan campione d’Italia ripartirà da San Siro contro l’Udinese, per l’Inter trasferta ...