(Di venerdì 24 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questafinalmente il Consiglio dei Ministri ha approvato illuce e gas,verrà approvato, lo spero proprio, lodi 30su diesel e gas”. Così il leader della Lega Matteoin collegamento con Mattino Cinque. Poi parlando di energie altrenative, ha aggiunto: “Le energie alternative possono coprire solo un terzo del fabbisogno nazionale, per il resto serve il gas, e serve il nucleare: 440 reattori nucleari in questo momento nel mondo stanno lavorando; il nucleare è il futuro: energia pulita, sicura, che non produce scorie”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

messina_oggi : Salvini “Settimana prossima decreto sconto 30 centesimi sui carburanti”ROMA (ITALPRESS) - 'Questa settimana finalme… - nestquotidiano : Salvini “Settimana prossima decreto sconto 30 centesimi sui carburanti” - IlModeratoreWeb : Salvini “Settimana prossima decreto sconto 30 centesimi sui carburanti” - - ledicoladelsud : Salvini “Settimana prossima decreto sconto 30 centesimi sui carburanti” - blogsicilia : #notizie #sicilia Salvini “Settimana prossima decreto sconto 30 centesimi sui carburanti” - -

Padova News

Per ultimo interviene Matteo: 'Può far caldo, non ci interessa, ci sono ancora 40 sindaci da scegliere. Anche dove il centrodesra per problemi localiscorsa è andato diviso, adesso ...... negando un possibile patto tra FI e Sboarina dopo il rifiuto della scorsa: 'Rispedisco ... oltre che un grave errore strategico, come è stato sottolineato tra i tanti anche da Matteo... Salvini “Settimana prossima decreto sconto 30 centesimi sui carburanti” – Padovanews Salvini boccia anche il salario minimo ... Sono contento che il Governo abbia riapprovato lo sconto luce e gas, chiediamo entro la settimana prossima il rinnovo dello sconto benzina e diesel, anche ...Elisa Isoardi fidanzato Elisa Isoardi fidanzato. Secondo quanto riportato da Diva e Donna, pare che Elisa Isoardi abbia ritrovato il sorriso al fianco di un misterioso cavaliere. Non si tratta però di ...