Rosmarino, mai più secco e con poche foglie. Scopri cosa fanno i giardinieri per averlo forte e rigoglioso! (Di venerdì 24 giugno 2022) Per dare un tocco in più ai nostri piatti spesso usiamo qualche foglia di Rosmarino. Coltivarlo in casa può sembrare semplice ma bisogna comunque seguire alcune piccole regole per far crescere la pianta rigogliosa e sana. Come bisogna annaffiare il Rosmarino? Ovviamente bisogna irrigare la pianta di Rosmarino in base alla temperatura. Durante l'inverno è bene dare acqua alla pianta al massimo tre volte alla settimana. Durante le giornate calde invece bisogna innaffiare la pianta quasi tutti i giorni. cosa bisogna fare se le foglie diventano gialle? È ovvio che per mantenere sana la pianta bisogna potarla nel momento in cui le foglie appaiono gialle. Questo fenomeno accade quando le foglie vengono attaccate da alcuni parassiti. Il periodo migliore per potare il ...

