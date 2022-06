Roma,Tram 2: continuano le proteste dei cittadini per gli stridolii (Di venerdì 24 giugno 2022) Il 18 dicembre 2021 è tornato in servizio, a Roma, il Tram 2 che collega Piazzale Flaminio con Piazza Mancini. Dopo più di un anno di interruzione. La fine dei lavori era prevista per il 2022 ma, come dichiarato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è cercato di accelerare e si sta continuando a lavorare per migliorare il trasporto Tramviario. Il percorso del Tram 2 La tratta collega piazzale Flaminio – Piazza del Popolo con Piazza Mancini. Percorre via Flaminia, viale Tiziano, viale Pinturicchio e via Masaccio. Collega anche Piazzale Flaminio con l’Auditorium Parco della Musica e con il Maxxi. Criticità del Tram 2 Non è tutto oro quel che luccica. I lavori avrebbero dovuto ridare lustro alla circolazione del Tram 2. Invece ha portato una pioggia di critiche e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022) Il 18 dicembre 2021 è tornato in servizio, a, il2 che collega Piazzale Flaminio con Piazza Mancini. Dopo più di un anno di interruzione. La fine dei lavori era prevista per il 2022 ma, come dichiarato dal sindaco di, Roberto Gualtieri, si è cercato di accelerare e si sta continuando a lavorare per migliorare il trasportoviario. Il percorso del2 La tratta collega piazzale Flaminio – Piazza del Popolo con Piazza Mancini. Percorre via Flaminia, viale Tiziano, viale Pinturicchio e via Masaccio. Collega anche Piazzale Flaminio con l’Auditorium Parco della Musica e con il Maxxi. Criticità del2 Non è tutto oro quel che luccica. I lavori avrebbero dovuto ridare lustro alla circolazione del2. Invece ha portato una pioggia di critiche e ...

